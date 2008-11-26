Генподрядчиком реконструкции НСК “Олимпийский” рекомендовано определить “Киевгорстрой” (дополненная)

Межведомственная рабочая группа Министерства по делам семьи, молодежи и спорта и Министерства регионального развития и строительства рекомендует тендерному комитету определить холдинговую компанию “Киевгорстрой” генеральным подрядчиком реконструкции НСК “Олимпийский”.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав КАРАНДЕЕВ.

По его словам, вчера, 25 ноября, в Минсемьи состоялось общее совещание с участием министра Юрия ПАВЛЕНКО и первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолия БЕРКУТЫ со строительными и проектными организациями по вопросам определения концепции выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции НСК “Олимпийский”.

«Все участники совещания поддержали решение межведомственной рабочей группы относительно определения “Киевгорстроя” генеральным подрядчиком и выразили готовность принять участие в работах как субподрядчики”, - сказал Р.КАРАНДЕЕВ.

Он отметил, что межведомственная группа рекомендовала тендерному комитету на завтрашнем заседании (27 ноября - УНИАН) “уже официально, если ничего не случится, утвердить в качестве генподрядчика “Киевгорстрой” и рекомендовать директору НСК “Олимпийский” заключить с ним соглашение генподряда.

В совещании приняли участие руководители 20 ведущих строительных организаций, в частности АО ХК «Киивгорстрой», ОАО «Мостобуд», группы компаний "Планета", ООО «Строительная компания «Горжилстрой», КПВБФ «Мжкстрой», ООО «МЖК-1», ООО «Екострой», ОАО «Домостроительный комбинат-3», ОАО «Домостроительный комбинат-4», ОАО «ЗЗБК им. Кузнечной», ДБК-4, ФБК «Житлобуд», БК "Киевгорстрой-инвест", ООО «Солстрой», ООО "Т.М.М.", ООО "Бетон-комплекс", ПТАМ «Ю. Серегин», ЧП «КОМАТЕК», ОАО «Киевинжпроект», Научно-исследовательского института строительного производства (НИИСП), Научно-исследовательского института строительных конструкций (НИИСК), ОАО «Киевпроект», а также представители Министерства экономики Украины, Киевской городской государственной администрации, Федерации футбола Украины.

По итогам обсуждения представители всех строительных компаний, которые приняли участие в совещании, единодушно поддержали решение рекомендовать Министерству по делам семьи, молодежи и спорта определить в качестве генеральной подрядной организации по реконструкции НСК "Олимпийский" Акционерное общество Холдинговую компанию “Киевгорстрой» и выразили согласие сотрудничать единственной командой с целью выполнения комплекса работ из реконструкции и сводке новой современной многофункциональной спортивной арены Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Кабинет министров Украины одобрил технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн. и разрешил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта определить генподрядчика строительных работ по процедуре одного участника.

По словам вице-премьер-министра Ивана ВАСЮНИКА, такое решение принято правительством с учетом дефицита времени - по утвержденным УЕФА графикам реконструкция НСК должна начаться 1 декабря.