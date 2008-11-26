Ахметов: кризис не скажется на сроках строительства ”Донбасс Арены”

Экономический кризис не скажется на сроках строительства нового стадиона "Донбасс Арена" в Донецке. Об этом заявил президент ФК "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе клуба.

"Стадион мы закончим вовремя, то есть экономический кризис не скажется на сроках строительства "Донбасс Арены", - сказал Р.АХМЕТОВ.

Одновременно он уточнил, что еще не знает, будет ли "Шахтер" выступать на новой арене в будущем году. "…В принципе, команда сможет уже выходить на эту арену, но если мы не будем представлены в Лиге Чемпионов, то продолжим выступать на стадионе "Олимпийский", - отметил президент "Шахтера".

"Я сам не знаю... Поэтому наша задача - выиграть матч Лиги Чемпионов с "Базелем", а в чемпионате догнать лидеров. Мы должны выигрывать все игры", - добавил Р.АХМЕТОВ.

Он также акцентировал, что клуб не планирует "больших трансферов". "Мы и не планировали громких трансферов. Мне кажется, у нас очень сильная команда. "Шахтер" располагает молодыми, сильными и талантливыми футболистами, поэтому и до того как разразился этот кризис, мы определялись, что больших трансферов не будет", - заключил Р.АХМЕТОВ.