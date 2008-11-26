На «Донбасс Арене» построен первый паркинг

Практически завершены работы по строительству северного паркинга стадиона «Донбасс Арена». Там уже укладывают тротуарную плитку и заканчивают мощение подъездных путей к нему. Общая площадь паркинга – около 9 тыс. кв. метров и рассчитан он на 500 автомобилей.

Парковочные линии будут разделены высокими деревьями, подобранными таким образом, чтобы их кроны начинались на высоте не менее 3 метров. То есть видимость для маневров у водителей будет хорошая, и внешний вид парка от обилия техники и асфальта не пострадает. Кроме того, согласно требованиям УЕФА, здесь же будет построена парковка для автомобилей, управляемых водителями с ограниченными физическими возможностями.

В целом, на территории «Донбасс Арены» будет несколько паркингов, на которых сможет разместиться в общей сложности более 1000 авто.

Пресс-служба стадиона «Донбасс Арена»