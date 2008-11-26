Арсенал выиграл у Динамо
10:01, 26 ноября 2008Футбол 2012
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Завершились матчи Лиги чемпионов
Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА в группе G:
Арсенал - Динамо 1:0 (Бендтнер 87)
В равной, заметно нерешительной в завершающие моменты, игре победу определил один мяч. Со стандарта в центре поля Сеск Фабрегас дал длинный пас-навес на набегающего из глубины Никласа Бендтнера. Тот прошел половину поля, перед самыми воротами принял левее и пробил в ближний угол за миг до броска защитника в ноги.
Во втором матче этой группы победил Порту:
Фенербахче - Порту 1:2 (Казим-Ричардс 63 - Лопес 19, 28)
Теперь у Арсенала - 11 очков, у Порту - 9, у Динамо - 5, у Фенербахче - 2 очка.
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