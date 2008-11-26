Томенко: лучшим выходом из ситуации с «Олимпийским» есть открытый конкурс

Единственным выходом из ситуации, сложившейся вокруг реконструкции НСК «Олимпийский» и возможности коррупционных действий при определении сметы и компании, которая будет осуществлять эту реконструкцию, - это проведение открытого конкурса для самых известных строительных компаний Украины.

Так заместитель председателя Оргкомитета по подготовке и проведению Евро-2012 в Украине Николай ТОМЕНКО прокомментировал недавние дискуссии на заседании правительства относительно реконструкции НСК «Олимпийский», где Министерством по делам семьи, молодежи и спорта предлагалось определить без конкурса конкретную строительную компанию победителем и утвердить сумму расходов в 2 млрд. 114 млн. 726 тыс. 997 грн. при отсутствии окончательного утвержденного проекта этой реконструкции.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что заявленная Министерством по делам семьи, молодежи и спорта смета в более чем 2 млрд. грн. – «это, толерантно говоря, фантастика». Он обратил внимание на то, что до недавнего времени во всех правительственных документах фигурировала сумма около 1,5 млрд. грн., а также на сообщения СМИ, согласно которыми на строительство нового стадиона в Донецке включительно с упорядочением прилегающей территории было потрачено 1,2 млрд. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Учитывая сегодняшнее удешевление большинства строительных материалов, а также отсутствие проекта реконструкции НСК «Олимпийский», рационально объяснить цифру, которую предлагало министерство, невозможно в принципе», - считает Н.ТОМЕНКО.

А поэтому, по его убеждению, правительство поступило правильно, не определив победителя конкурса, поскольку очевидно, что с точки зрения правовой и управленческой логики, необходимо провести открытый конкурс, по меньшей мере среди всех известных строительных компаний Украины для их привлечения в реконструкцию НСК «Олимпийский».

«Такой конкурс даст возможность снять вопрос о лоббировании или возможной коррупции в действиях должностных лиц с целью поддержания какой-то конкретной строительной компании. А главнее всего, как утверждают специалисты в строительной сфере, - это позволит сэкономить около миллиарда гривен бюджетных средств в реконструкции НСК «Олимпийский», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.