КМДА обещает упростить разрешения для строительства гостиниц

До конца этой недели состоится заседание специальной группы Киевской городской государственной администрации по вопросам строительства гостиниц к Евро-2012, во время которого планируется рассмотреть возможность упростить разрешительные процедуры инвесторам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, такая группа, в которую входят все руководители управлений, связанные со строительством объектов Евро-2012, и в прешу очередь гостиниц, созданная в мэрии уже несколько недель назад. Но не смогла провести ни одного заседания через выполнение первоочередных заданий, связанных с подготовкой столицы к чествованию памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине.

А.ГОЛУБЧЕНКО, который возглавляет эту группу, пригласил журналистов посетить заседание и услышать, какие проблемы есть у инвесторов и как столичная власть будет их решать. “Мы уверены в том, что справимся со всеми заданиями, которые перед нами стоят с точки зрения создания нормальных условий для строительства гостиниц”, - отметил он.

Другой вопрос, заметил первый заместитель мэра, чтобы при этом не было спекуляций инвесторов,”которые за счет разговоров о строительстве гостиниц под Евро-2012 хотят получить дополнительные дивиденды, которые бы обеспечили им сверхприбыльность этих объектов, – или дополнительную землю, или еще что-то”. Он прибавил, что знает таких инвесторов, которые уже задекларировали подобные условия, потому пообещал тщательное изучение предложений и пожеланий застройщиков.

“КМДА сделает все зависимое от нее для создания нормальных условий инвесторам”, - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.