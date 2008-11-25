Блаттер и Платини поздравили президента ФК «Динамо» с 50-летием

Президент ФИФА Йозеф БЛАТТЕР и президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ поздравили президента футбольного клуба «Динамо» Киев» Игоря СУРКИСА с 50-летним юбилеем, сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины.

Й.БЛАТТЕР, в частности, отметил большой вклад И.СУРКИСА на посту президента «Динамо» в развитие футбола в Украине. В своем приветствии президент ФИФА отмечает, что усилия ювиляра в популяризации футбола заслуживают наивысших похвал.

Со своей стороны, М.ПЛАТИНИ пожелал И.СУРКИСУ крепкого здоровья, счастья и успехов на много грядущих лет. “Пусть удача сопровождает Вас и Ваш клуб”, - говорится в приветствии президента УЕФА.

Президент ФК «Динамо» Киев» И.СУРКИС 22 ноября отметил свой 50-летний юбилей.