Ющенко наградил президента ФК ”Динамо” орденом Ярослава Мудрого
Игорю Суркису - 50
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени президента ФК «Динамо» Киев» Игоря СУРКИСА.
Как отмечается в Указе от 21 ноября, обнародованном на официальном сайте главы государства, И.СУРКИСА награждено “за выдающийся личный вклад в развитие украинского футбола, подъем спортивного авторитета Украины в мире, многолетний добросовестный труд и по случаю 50-летия от дня рождения”.
В свою очередь, городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ наградил президента ФК «Динамо» Киев» по случаю 50-ти летия отличием Киевского городского председателя – нагрудным знаком «Знак Почета».
Как сообщалось раньше, президент ФК «Динамо» Киев» И.СУРКИС 22 ноября отметил свой 50-летний юбилей.