Ющенко наградил президента ФК ”Динамо” орденом Ярослава Мудрого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени президента ФК «Динамо» Киев» Игоря СУРКИСА.

Как отмечается в Указе от 21 ноября, обнародованном на официальном сайте главы государства, И.СУРКИСА награждено “за выдающийся личный вклад в развитие украинского футбола, подъем спортивного авторитета Украины в мире, многолетний добросовестный труд и по случаю 50-летия от дня рождения”.

В свою очередь, городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ наградил президента ФК «Динамо» Киев» по случаю 50-ти летия отличием Киевского городского председателя – нагрудным знаком «Знак Почета».

Как сообщалось раньше, президент ФК «Динамо» Киев» И.СУРКИС 22 ноября отметил свой 50-летний юбилей.