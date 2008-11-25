Подготовка Киева к Евро-2012 будет стоить свыше 51,5 млрд. грн.

Подготовка Киева к проведению Чемпионата Европы по футболу 2012 года в общей сложности будет стоить свыше 51,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

“На финансирование задач и мероприятий по подготовке и проведению на территории города Киев финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу предусмотрено всего по программе, после всех уточнений, 51 млрд. 549 млн. 530 тыс. грн., в том числе на 2008 год - 6 млрд. 273 млн. грн.”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Из них, по его словам, государственный бюджет – 3,368 млрд. грн. (в т.ч. 2008 год – 795 млн. грн.), бюджет столицы – 24,702 млрд. грн. (в т.ч. 2008 год – 2,135 млрд. грн.) и другие источники, то есть инвестиции и привлеченные средства, - 23,478 млрд. грн. (в т.ч. 2008 год – 3,342 млрд. грн.).

Если говорить о направлениях финансирования, отметил первый заместитель председателя КГГА, то самая большая доля расходов приходится на транспортную инфраструктуру - 44% и коммунальное хозяйство и объекты размещение – 41%. Остальные средства предусмотрены на организацию досуга – 1,21%, медицинскую инфраструктуру – 3,43%, спортивную инфраструктуру – 3,1%, энергетику – 5,48%, безопасность и правопорядок – 1,36% и информационную инфраструктуру – 0,23%.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что в этом году финансирование программ из государственного и местного бюджетов осуществляется стабильно и в полном объеме – из 2,9 млрд. грн. на 1 ноября уже использовано 2,059 млрд. грн. Он выразил надежду, что до конца года средства по бюджетным программам будут освоены в полном объеме, а, следовательно, запланированные работы будут выполнены.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров своим решением №937 от 16 октября утвердил изменения в Государственную целевую программу подготовки к Евро-2012, где увеличил ориентировочную стоимость работ до 2012 года на уровне 160 млрд. грн. из всех источников (в программе, утвержденной 22 февраля, фигурировала сумма на уровне 126,5 млрд. грн.). В соответствии с правительственным решением, местные органы власти пересмотрели собственные целевые программы подготовки к турниру и внесли в них соответствующие изменения.