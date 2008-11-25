К строительству стадиона во Львове приглашают львовян

Компания по строительству стадиона во Львове «Азовинтекс» объявляет набор работников во львовский филиал, сообщают в пресс-службе Львовского горсовета.

Компании необходимы экономисты, бухгалтера, референты секретаря, уборщики, водители автотранспорта, машинисты ескаватора, слесари электрики, электрики по наладке, энергетики, электромонтеры, электромонтажники силовых сетей и электрооборудования.

Работодатель гарантирует высокую заработную плату и социальный пакет.

Резюме посылать на e-mail: azovintexenergo@gmail.com

Как сообщал УНИАН, 7 ноября решением Министерства экономики Львову было предоставлено право на подписание соглашения на правах единственного исполнителя для строительства стадиона с ОАО «проектно-строительное предприятие «Азовинтекс».