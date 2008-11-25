Во Львове создали Дирекцию по строительству стадиона

Исполком Львовского городского совета вчера, 24 ноября, на своем заседании принял решение о создании отдела «Дирекция по строительству стадиона» в структуре Управления капитального строительства Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, вновь созданный отдел будет выполнять функции, связанные непосредственно со строительством в городе стадиона к Евро-2012.

В частности, он будет контролировать выполнение генподрядчиком обязанностей, предусмотренных соглашением, и использование им средств. А также будет осуществлять другие функции в качестве службы заказчика.

Кроме того, дирекция по строительству стадиона должна будет разработать стратегию использования спортивной арены после ее строительства.

Согласно с решением исполкома, Управление капитального строительства должно обеспечить выполнение условий договора генерального подотряда на строительство стадиона во Львове, а также подать на заседание сессии Львовского городского совета предложения по выделению необходимых средств для подведения на участок, где будет строиться стадион, инженерных коммуникаций.