В суд по делу о взрыве на стадионе «Шахтер» не явились потерпевшие

В Донецке на судебное заседание по делу о взрыве на стадионе «Шахтер», который произошел в октябре 1995 года, dв понедельник, 24 ноября, не явился ни один из потерпевших.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий в суде Сергей ЛАДЫГИН в присутствии подсудимого 59-летнего Вячеслава СИНЕНКО, его адвоката, а также государственного обвинителя зачитал поступившие в суд рапорты участковых милиционеров. В рапортах, в частности, указывалось, что по месту жительства некоторых потерпевших (на момент их посещения инспекторами) никого не оказалось. Кроме того, некоторые потерпевшие написали в суд заявления с просьбой рассматривать дело без их присутствия. Всего по данному делу проходит 9 потерпевших и более 35 свидетелей.

Затем суд заслушал заключительную часть показаний обвиняемого. В.СИНЕНКО по-прежнему утверждает, что его задержание и обвинение в соучастии в организации взрыва на стадионе «Шахтер» является «следствием прямой мести» одного из прокуроров, ныне народного депутата Украины Геннадия ВАСИЛЬЕВА (бывшего прокурора Донецкой области).

В.СИНЕНКО также ответил на вопросы суда и государственного обвинителя.

Затем судья огласил медицинское заключение о состоянии здоровья подсудимого, выданное врачами больницы следственного изолятора, где содержится В.СИНЕНКО. Согласно заключению, здоровье В. СИНЕНКО оценивается как «относительно удовлетворительное». Врачи разрешили ему участвовать в судебных слушаниях.

Следующее заседание по данному делу назначено на 11.30 26 ноября 2008 года.

Справка УНИАН. 15 октября 1995 года на стадионе «Шахтер» в Донецке произошел мощный взрыв, в результате которого погиб первый президент ФК «Шахтер» Ахать Брагин и несколько человек из его окружения. Следствием было установлено, что взрыв был организован преступной группировкой КУШНИРА-РЯБИНА, а майор милиции В.СИНЕНКО в момент взрыва «прикрывал» отход исполнителя подрыва – некого Игоря ФИЛИППЕНКО. Силами Интерпола В.СИНЕНКО был разыскан в Афинах (Греция), куда эмигрировал вместе с семьей, и в марте 2005 года передан Украине. В феврале 2007 года в Донецке суд признал подсудимого В.СИНЕНКО причастным к организации взрыва на стадионе «Шахтер» и приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Кроме того, суд приговорил В.СИНЕНКО к выплате возмещения семьям двух погибших в результате взрыва по 50 тыс. грн. каждой семье.

4 сентября 2008 года Коллегия Верховного суда Украины направила дело В. СИНЕНКО в Апелляционный суд Донецкой области на повторное рассмотрение. В постановлении Коллегии, в частности, отмечается, что по ряду эпизодов дела суд не привел достаточных доказательств, которые могут иметь «существенное значение для установления причастности В.СИНЕНКО к инкриминируемому преступлению, его роли и правильной квалификации действий подсудимого». Повторное рассмотрение дела началось 27 октября 2008 года в Апелляционном суде Донецкой области.