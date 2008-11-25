Динамо сразится с Арсеналом: пан или пропал?

Сегодня киевское «Динамо» сыграет c лондонским «Арсеналом». В рамках четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» предстоит тяжелый выезд в Лондон к «Арсеналу». Важность этого поединка для команды Юрия Семина сложно переоценить, пишет Дело. Ведь перед этим матчем киевляне еще имеют шансы занять и первое, и второе место, которые дают пропуск в плей-офф турнира. Однако в случае неудачи «динамовцы» могут уже сегодня потерять все шансы на выход в 1/8 финала. Это произойдет, если «Арсенал» обыграет «Динамо», а в параллельном матче в Стамбуле местный «Фенербахче» уступит «Порту». Тогда дальше пройдут англичане и португальцы, а наша команда в последнем туре поведет очную борьбу с «Фенербахче» за третью позицию и выход в Кубок УЕФА.

Впрочем, не стоит считать, что у киевлян нет шансов на успех в Лондоне. Да, статистика и класс соперника, конечно, говорят не в пользу «Динамо». Киевляне в Лиге не выиграли ни одного из восьми матчей в Англии. В то время как «Арсенал» уже в 21 матче не знает поражений в Лиге чемпионов на своем поле. Однако к сегодняшнему поединку «динамовцы» определенно подходят в лучшем состоянии, чем соперник.

Во-первых, после травм в состав «Динамо» вернулись Юссуф, Корреа и Асатиани. Таким образом, Семин не сможет рассчитывать только на двух основных игроков — Михалика и Гусева. В то время как у «Арсенала» в лазарете находятся такие ключевые исполнители, как Адебайор, Туре, Санья, Уолкотт, Росицки и Эдуардо.

Во-вторых, психологическая атмосфера в лондонском коллективе сейчас далека от нормальной. В частности, от игр отстранен капитан команды Галлас. Последний в интервью СМИ в открытую рассказал о конфликтах среди футболистов. Несмотря на то что Венгер отрицает наличие кризиса, результаты «Арсенала» свидетельствуют об обратном. В частности, это подтвердил последний матч «канониров» в чемпионате Англии, где лондонцы были разгромлены «Манчестер Сити» со счетом 3:0. После чего «Арсенал» опустился на пятое место в Премьер-лиге. А вот «Динамо», напротив, продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Украины. Правда, напомним, что последний матч киевлян в украинской Премьер-лиге против «Ильичевца» был перенесен на 5 декабря. Поэтому у «динамовцев» была возможность отдохнуть и целенаправленно готовиться к матчу против «Арсенала». Главное только, чтобы этот факт, наоборот, не расслабил киевских футболистов.

Прямую трансляцию сегодняшнего матча «Арсенал» — «Динамо» смотрите на телеканале «ТЕТ» в 21.45.