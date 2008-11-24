Координационное Бюро и PL.2012 до 10 декабря проведут в Киеве общую встречу

Министр спорта Польши Мирослав ДЖЕВЕЦКИЙ и вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК договорились до 10 декабря провести в Киеве общую встречу обеих правительственных команд, ответственных за подготовку Евро-2012, и согласовать общий отчет накануне Наблюдательного совета УЕФА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины.

Во время телефонного разговора И.ВАСЮНИК также заверил М.ДЖЕВЕЦКОГО, что вновь созданное Координационное Бюро по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 обеспечит подготовку к чемпионату на должном уровни. По его словам, такое решение украинское Правительство приняло для оптимизации системы управления подготовкой к футбольному турниру.

“Бюро наделено соответствующими полномочиями и компетеционными возможностями. Оно будет тесно сотрудничать с Федерацией футбола Украины и польской стороной во всех вопросах организации Евро-2012”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер отметил, что ход подготовки к Евро-2012 в Украине в целом оценивается как нормальный. А уже на будущей неделе, заверил украинский правительственный чиновник, начнется строительство НСК “Олимпийский”.

Со своей стороны, М.ДЖЕВЕЦКИЙ выразил поддержку тому, что отныне подготовка Чемпионата Европы по футболу будет сконцентрирована в украинском Правительстве. Потому что он, как министр, чувствовал, что масштаб работы, которую должна выполнить Украина, в компетенции Правительства. Также польский правительственный чиновник поинформировал вице-премьер-министра Украины о ходе подготовки Варшавского стадиона.

Справка УНИАН. Очередное заседание Наблюдательного совета УЕФА по подготовке Евро-2012 состоится 10 декабря.