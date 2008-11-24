Решается судьба Блохина
10:50, 24 ноября 2008Футбол 2012
0 0
Итоги подведут в среду
Вчера президент ФК Москва Игорь Дмитриев сообщил, что будущее главного тренера команды Олега Блохина прояснится в начале этой недели.
Не исключено, что результатом встречи Дмитриева и Блохина станет отставка последнего.
Игорь Дмитриев: "Решение относительно главного тренера еще не принято. Наша встреча состоится во вторник либо в среду. Итоги сезона мы еще не подводили".
Олег Блохин: "Встреча с президентом состоится скорее всего в среду. Готов к любому решению руководства".
Football.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter