Решается судьба Блохина

Вчера президент ФК Москва Игорь Дмитриев сообщил, что будущее главного тренера команды Олега Блохина прояснится в начале этой недели.

Не исключено, что результатом встречи Дмитриева и Блохина станет отставка последнего.

Игорь Дмитриев: "Решение относительно главного тренера еще не принято. Наша встреча состоится во вторник либо в среду. Итоги сезона мы еще не подводили".

Олег Блохин: "Встреча с президентом состоится скорее всего в среду. Готов к любому решению руководства".

Football.ua