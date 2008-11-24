Результаты 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр сенсационно уступил аутсайдеру

Завершились матчи 16-го тура Чемпионата Украины по футболу. Полтавская Ворскла одержала очередную победу, Днепр сенсационно уступил аутсайдеру нынешнего чемпионата - симферопольской Таврии, а Карпаты отобрали очки у донецкого Металлурга. Днепр - Таврия 0 : 1 (Хайдучек 70) Ворскла - ФК Харьков 2 : 1 (Маркоски 21, Деспотовски 75 - Рибейро 39) Карпаты - Металлург Д 1 : 1 (Худобяк 18 - Даниловский 45) Арсенал - Черноморец 1 : 0 (Олийнык 75) Напомним, что в пятницу состоялись три матча 16-го тура: Шахтер - ФК Львов 2:0 (Гай 52, Адриано 60) Металлист - Заря 2:1 (Ганцарчик 8, Фомин 42 - Цимакуридзе 52 пен.) Металлург З - Кривбасс 0:0 Встреча Ильичевец – Динамо перенесена на 5 декабря.

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