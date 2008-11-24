Зенит пробился в еврокубки, московский Спартак - нет

В субботу 22 ноября состоялись восемь матчей последнего тура чемпионата России по футболу сезона 2008 года.

В центральном матче московский "Спартак" уступил питерскому "Зениту" со счетом 1:3. В начале первого тайма Павел Погребняк открыл счет, после чего дублем отметился португалец Данни. Сразу после перерыва Александр Павленко отыграл один мяч.

В итоговой турнирной таблице "Спартак" опустился на восьмое место. "Зенит" занял пятое и тем самым получил право в следующем сезоне выступать в Кубке УЕФА. Питерский клуб только по дополнительным показателям обошел самарские "Крылья Советов", которые в последнем матче чемпионата переиграли грозненский "Терек" со счетом 4:3.

"Динамо" завоевало бронзовые медали чемпионата, обыграв "Томь" со счетом 2:0. Для московского клуба состоявшийся матч стал последним на старом стадионе в Петровском парке: арена закрывается на масштабную реконструкцию.

В остальных матчах тура новый чемпион России казанский "Рубин" уступил "Локомотиву" 1:2, московский ЦСКА проиграл ярославскому "Шиннику" 0:1, пермский "Амкар" выиграл у "Химок" 3:1, "Москва" разгромила "Луч-Энергию" 3:0, "Сатурн" сыграл вничью 1:1 со "Спартаком" из Нальчика.

Лента.ру