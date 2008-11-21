Польская железная дорога планирует ввести спецбилеты на Евро-2012

Польский оператор пассажирских перевозок компания PKP Intercity планирует ввести специальные универсальные билеты для болельщиков, которые приедут в Польшу на матчи чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщает РАР, об этом сказал директор по маркетингу PKP Intercity Мачей КЛАПИНЬСКИЙ на конференции Press Euro 2012 в Познани.

Компания, в частности, планирует ввести единый билет, который позволял бы его владельцу пользоваться услугами железной дороги, городского транспорта и попасть на футбольный матч.

Как вариант рассматривается возможность продажи комбибилета: на поезда и матч.

«Мы провели предварительные беседы с представителями Австрии и Швейцарии, которые подсказывают нам, как получить средства на эти цели от государства и городов, которые будут проводить чемпионат», - сказал он.

М.КЛАПИНЬСКИЙ также сообщил, что PKP Intercity планирует расширить возможности покупки билетов, среди прочего, благодаря внедрению их продажи через мобильный телефон и увеличение сети специальных машин.

Билеты на польские поездки в настоящее время можно покупать в кассах, через интернет, а также непосредственно в поезде.

PKP Intercity планирует до 2012 года модернизировать свыше 900 км железнодорожных путей и закупить новые поезда, которые позволят путешествовать даже со скоростью до 250 км/час, что позволяет сократить время переезда из одного города в другой.

Например, время путешествия из Гданьска в Варшаву должно сократиться до 3 с нынешних 4,5 часа.

Справка УНИАН. PKP Intercity создана в 2001 году на базе Польской государственной железной дороги PKP для пассажирских перевозок.

Фирма до сих пор принадлежит PKP, которая остается государственной структурой.