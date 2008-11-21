Подготовка Львовской области к Евро-2012 будет стоить 12,5 млрд. грн.

Общая стоимость мероприятий по подготовке к Евро-2012 во Львовской области оценивается почти в 12,5 млрд. грн. Из этой суммы 19% будет профинансировано из государственного бюджета, 18% - из местных бюджетов области и города Львова и 63% - за средства инвесторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, такие расчеты содержатся в обновленной Региональной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года из футбола, предоставленной ОГА на согласование в Министерство экономики.

В облгосадминистрации отмечают, что таким образом Региональная целевая программа приведена в соответствие с постановлением Кабинета Министров Украины от 16.10.08 № 937 «О внесении изменений в дополнения 1-3 к Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года из футбола» (правительство утвердило расходы на подготовку к турниру в Украине на уровне 160 млрд. грн. - УНИАН).

Основными статьями расходов за счет средств государственного бюджета является:

- расходы на транспортную инфраструктуру области и Львова (строительство и ремонт дорог государственного значения, реконструкция «Международного аэропорта «Львов») - 1,9 млрд. грн. (80 % расходов из Госбюджета);

- проведение реставрационных и ремонтных работ в зданиях театров, музеев, в сооружениях на территории национальных заповедников, парков культуры и отдыха во Львове, в городах и селах за маршрутом движения туристов - 152,9 млн. грн. (6,4 %);

- создание систем безопасности, реагирования, предотвращения чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи территориальными подразделами МВД, СБУ, МЧС и Министерства здравоохранения Украины - 141,1 млн. грн. (5,9 %);

- реконструкция общежитий высших учебных заведений во Львове - 92 млн. грн. (3,9 %);

- закупка аппаратно-студийного блока и передвижной телевизионной станции формата HD для потребностей Львовской ОДА - 45,1 млн. грн. (1,9%);

- реконструкция существующих и строительство новых пунктов пропуска на границе с Республикой Польша.

Основные расходы из бюджета Львова предусмотрены на:

- строительство и ремонт автодорог, трамвайных и троллейбусных линий в городе, закупку нового электротранспорта - 1,2 млрд. грн. (56,7% расходов городского бюджета);

- строительство нового стадиона во Львове - 670 млн. грн. (30,6%);

- проведение реставрационных и ремонтных работ на достопримечательностях и архитектурных памятниках - 133,7 млн. грн. (6,1%);

- ремонт и переоснащение медицинских заведений города - 101 млн. грн. (4,6%).

За счет средств инвесторов будут построены и отремонтированы более 50-ти гостиниц на территории области и в областном центре, а также появится новая концессионная дорога от границы с Республикой Польша ко Львову.