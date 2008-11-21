Пресс-конференция в УНИАН Червоненко перенесена с 10.30 на 15.30

Пресс-конференция в УНИАН председателя Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году Евгения ЧЕРВОНЕНКО перенесена с 10.30 на 15.30.

На пресс-конференции Е.ЧЕРВОНЕНКО обнародует отчет о выполненной агентством работе, а также объяснит настоящие причины ликвидации Нацагентства.

Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Регистрация журналистов - на месте по редакционным удостоверениям.