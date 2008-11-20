Австрийская компания поможет Львову с финансированием «Евроколеи»

Австрийская компания Райффайзен Инвестментс готова привлекать инвесторов в проект «Евроколеи» и предлагает выступить финансовым советником в вопросах привлечения финансирования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, такой договоренности было достигнуто во время встречи в Вене начальника городского управления внешнеэкономических отношений и инвестиций Сергея КИРАЛЯ и директора направления корпоративного финансирования Райффайзен Инвестментс Паула ТРЕММЕЛА.

Согласно проекта, ориентировочная стоимость которого свыше 500 млн. евро, предусматривается строительство узкой колеи европейского стандарта шириной 1435 мм от границы с Польшей ко Львову. Общая протяжность - 75 км.

С.КИРАЛЬ сообщил, что специалисте Райффайзен Инвестментс готовы также помочь городу со стратегическим путем реформирования системы теплоснабжения с привлечением частных инвесторов, что позволит городу полностью перевести эту сферу на самоокупаемость без бюджетного финансирования.

На сегодня уже реализуется первый этап «Евроколеи», согласно с которым предусматривается разработка концепции проекта, что даст ответ на вопрос технической и экономической целесообразности реализации проекта. Правительством Нидерландов на концепцию выделены 133 тысячи евро дополнительного финансирования. Другая половина суммы будет дофинансироваться за счет спонсоров.

Концепцию будет разрабатывать консорциум голландских компаний «Моварес» и «НЕА».

Как отмечают европейские должностные лица, «Евроколея» будет способствовать европейской интеграции Украины и решит большинство вопросов с перевозкой фанов во время проведения матчей Евро- 2012.