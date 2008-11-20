Польша определила, кто подготовит строительство стадиона в Гданьске

Компания BIEG 2012, созданная для координации подготовки Гданьска к чемпионату Европы по футболу в 2012 году, избрала на тендере фирму, которая выполнит подготовительные работы для сооружения футбольной арены Гданьска. Об этом УНИАН сообщили в компании PL.2012, которая координирует подготовку Польши к чемпионату.

Победителем тендера, в котором приняли участие 7 фирм, стала компания Wakoz. Эта же фирма проводит подготовительные работы под строительство стадиона во Вроцлаве.

Wakoz за 6 месяцев должна подготовить территорию для начала сооружения стадиона в Гданьске. Стоимость контракта (без налогов) - 102 млн. злотых (около 34 млн. долларов по нынешнему курсу).

Договор будет подписан через 7 дней, если другие участники тендера не обжалуют его результаты.

Работы планируется начать в конце декабря.

Смета строительства целого стадиона составляет 623 млн. злотых (более 200 млн. долларов), из которых 134 млн. злотых профинансирует городской бюджет, 144 млн. злотых профинансируют за счет государственного бюджета, а 345 млн. злотых - за счет кредитов или эмиссии облигаций местных властей.

Стадион, где должны состояться три матча Евро-2012, планируется ввести в эксплуатацию в 2011 году.

Длина арены Гданьска, которая расположится на территории 34 га и будет иметь 7 наземных и 1 подземный уровень, составит 227 метров, ширина - 194 м, а высота - 45 метров.

Стадион рассчитан на 44 тысячи зрителей, в том числе 1500 мест VIP-трибуны.

Согласно проекту паркинг возле стадиона сможет вместить 1800 автомобилей и 160 грузовиков.

Как сообщал УНИАН, Гданьск является одним из 4 основных городов в Польше, которые будут принимать матчи Евро-2012. В Польше матчи пройдут также в Варшаве, Вроцлаве и Познани. В польском резерве - города Краков и Хожув.