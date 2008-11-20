Кабмин поручил ОДА частично упразднить местные налоги для компаний, которые строят гостиницы к Евро-2012

Кабинет министров поручил областным администрациям шести украинских городов – хозяев Евро-2012 рассмотреть возможность частичной отмены местных сборов и налогов для компаний, вовлеченных в строительство и подготовку объектов размещения чемпионата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.

Также Кабмин настаивает, чтобы Киевская, Одесская, Львовская, Днепропетровска, Донецка и Харьковская ОДА сократили количество разрешительных процедур и упростили систему выделения земельных участков.

Среди ряда первоочередных мероприятий по подготовке инфраструктуры размещения к турниру есть поручение Государственной таможенной службе оперативнее растаможивать товары и грузы для строительства объектов ЕВРО-2012.