Кабмин поручил ОДА частично упразднить местные налоги для компаний, которые строят гостиницы к Евро-2012
А также сократить количество разрешительных процедур
Кабинет министров поручил областным администрациям шести украинских городов – хозяев Евро-2012 рассмотреть возможность частичной отмены местных сборов и налогов для компаний, вовлеченных в строительство и подготовку объектов размещения чемпионата.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Ивана ВАСЮНИКА.
Также Кабмин настаивает, чтобы Киевская, Одесская, Львовская, Днепропетровска, Донецка и Харьковская ОДА сократили количество разрешительных процедур и упростили систему выделения земельных участков.
Среди ряда первоочередных мероприятий по подготовке инфраструктуры размещения к турниру есть поручение Государственной таможенной службе оперативнее растаможивать товары и грузы для строительства объектов ЕВРО-2012.