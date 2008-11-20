Суркис: смена правительства негативно повлияет на подготовку к ЧЕ-12

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС убежден, что избрания нового правительства и коалиции негативно повлияют на подготовку к Евро-2012, сообщили УНИАН в информ-службе ФФУ.

По мнению Г.СУРКИСА, в случае изменения состава Кабмина у Украины не будет возможности готовиться к Евро-2012 и она может потерять доверие со стороны УЕФА.

Президент ФФУ отметил, что на последнем заседании правительства 19 ноября принят ряд смелых решений, касающихся организации и проведения в Украине футбольного финала 2012 года. Он также напомнил, что 13 ноября президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ предостерег Украину и Польшу: если проекты двух стран не будут реализованы своевременно, то состоится новый тендер за право проведения Евро-2012.

“Потому решения, принятые правительством, очень важны - прежде всего, в плане выполнения обязательств самого правительства перед Европейским футбольным союзом”, - отметил Г.СУРКИС.