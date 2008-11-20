Опергруппа ГПУ будет на контроле использования средств для Евро-2012

Правительство поручило Генеральной прокуратуре сформировать постоянно действующую оперативную группу для предотвращения возможной коррупции при использовании бюджетных средств при реализации проекта по реконструкции НСК “Олимпийский”.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

“Сегодня на заседании правительства после принятия решений (об одобрении ТЭО реконструкции НСК “Олимпийский” и определении генподрядчика – УНИАН) было дано поручение соответствующим структурам, а к Генеральной прокуратуре будет обращение как к структуре, координирующей деятельность силовых ведомств, чтобы была сформирована постоянно действующая оперативная группа, которая могла бы предотвращать возможные коррупционные действия”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер-министр также сообщил, что накануне обсуждал этот вопрос с министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО, руководителем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО, а также с руководством Главного контрольно-ревизионного управления. “Мы достаточно открыто говорили об угрозах по поводу финансовой добропорядочности при реализации этого проекта (по реконструкции НСК “Олимпийский” – УНИАН), поскольку на него государство тратит немалые средства”, - добавил он.

В то же время, по мнению И.ВАСЮНИКА, необходимо также создавать систему общественного контроля. “Я убежден, что вместе с журналистами и представителями общественности мы можем создать систему публичного и общественного контроля. Я думаю, что одним из таких предложений будет формирование определенной прямой линии. Есть и другие технологии, чтобы общественность могла в on-line-режиме отслеживать и наблюдать за ходом реконструкции НСК “Олимпийский”, - добавил он.

При этом вице-премьер отметил, что другие страны при реализации аналогичных больших проектов за бюджетные средства также создавали отдельные системы контроля со стороны силовых ведомств и общественности. “Мы не единственные в этом. Так строились стадионы в Германии, в Китае, не мы единственные осуществляем такие проекты”, - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 ноября, Кабинет Министров одобрил технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн. Реконструкция стадиона будет осуществляться за бюджетные средства.

Отдельным постановлением правительство позволило Министерству по делам семьи, молодежи и спорта определить генерального подрядчика по реконструкции национального спортивного комплекса «Олимпийский» по процедуре одного участника.