Червоненко посоветуется с Ющенко, что делать дальше

Председатель Национального агентства по вопросам подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ЧЕРВОНЕНКО намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу того, как реагировать на сегодняшнее решение правительства о ликвидации агентства.

Об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО сообщил УНИАН по телефону, находясь в польском городе Познань на конференции по вопросам подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Отвечая на вопрос о возможности обжалования решения Кабмина, он сказал: «Я вернусь в Украину, посоветуюсь с моим руководителем. У меня руководитель – Президент».

Е.ЧЕРВОНЕНКО также добавил, что встретится с коллективом агентства и обсудит этот вопрос с подчиненными. После этих встреч он и примет решение что касается дальнейших действий – обращаться в суд или выполнить решение Кабмина.

Говоря о возможных причинах сегодняшнего решения правительства о ликвидации Нацагентства, Е.ЧЕРВОНЕНКО выразил мнение, что этот орган ликвидировали из-за стремления его сотрудников работать прозрачно и честно.

«Мы мешаем своей прозрачной работой, отстаиванием честных и открытых тендеров при подготовке объектов Евро-2012 и использовании средств», - отметил он.

По словам Е.ЧЕРВОНЕНКО, «если 80% объектов строится частными инвесторами, то нужны прозрачные и понятные процедуры отбора исполнителя работ», а последние решения правительства об определении генподрядчиков строительства стадиона во Львове и по реконструкции НСК «Олимпийский» без проведения тендера, по его мнению, свидетельствуют о противоположном.

«Это позор», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров сегодня на заседании принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.