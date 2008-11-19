Суркис: деятельность Нацагентства по подготовке к Евро-2012 не устраивала УЕФА

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС заявляет, что деятельность Национального агентства по вопросам подготовки к Евро-2012 не устраивала УЕФА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.СУРКИС заявил сегодня журналистам на брифинге.

«УЕФА постоянно говорила о том, что польское агентство PL-2012 в рамках сотрудничества УЕФА использует стандарты, которые устраивают футбольный европейский союз. То, что делает национальное агентство – не устраивало УЕФА”, - подчеркнул Г.СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня на заседании принял решения о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.