Кабмин разрешил определить генподрядчика реконструкции «Олимпийского» без тендера

Кабинет министров Украины своим постановлением разрешил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта определить генерального подрядчика по реконструкции национального спортивного комплекса «Олимпийский» по процедуре одного участника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Данное постановление определяет, что, учитывая уникальность, сложность и краткий срок проведения работ, все эти работы определены как специфические, в соответствии с этим правительство разрешило Минсемьи осуществлять процедуру закупки строительно-монтажных работ у одного участника», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, соответствующая закупка услуг будет осуществлена в течение десяти дней.

В свою очередь, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК подчеркнул, что, учитывая сжатые сроки реконструкции НСК «Олимпийский», правительство не может провести конкурс-аукцион по определению генерального подрядчика работ.

«Если говорить об НСК «Олимпийский», до 1 декабря – срока, определенного УЕФА, – остается 10 дней. Мы физически не можем огласить и провести конкурс – это во-первых. А во-вторых – мы не можем обезопасить себя при технологии проведения конкурса от возможных рисков, которые Украина получила в результате победы на предыдущем конкурсе тайванской компании, которая ровно через два месяца оказалась не способной заниматься проектом НСК «Олимпийски», - пояснил И.ВАСЮНИК.

По мнению вице-премьера, решение правительства о проведении закупки услуг у одного участника для определения генподрядчика реконструкции «Олимпийского» является единственно правильным решением.