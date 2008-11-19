Правительство одобрило ТЭО реконструкции НСК «Олимпийский»

Правительство одобрило технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО на брифинге в Кабинете министров.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, общая площадь участка реконструированного НСК «Олимпийский» составит 168,8 тыс. кв. м. Министр сообщил, что стоимость строительно-монтажных работ составит 1,398 млрд. грн., а оборудования - 114,5 млн. грн. и т.д.

«Общая сметная стоимость предварительно оценена в 2,114 млрд. грн. Это первая объективная оценка, которая подтверждена соответствующими расчетами, документами и разработками», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.