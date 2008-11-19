В Координационное бюро уже назначен руководитель

Координационное бюро по вопросам подготовки к проведению в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года возглавил Илья ШЕВЛЯК, который сегодняшним решением правительства был освобожден от должности первого заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта и назначен заместителем министра Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сегодня на брифинге в Кабмине.

«Штатный состав Координационного бюро будет насчитывать 50 человек и будет формироваться исключительно в рамках существующей предельной штатной численности Секретариата Кабинета министров», - сказал И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер также сообщил, что одновременно с созданием Координационного бюро правительство утвердило институт национальных координаторов тематических направлений в рамках подготовки к Евро-2012. По его словам, статус национального координатора будут иметь первые заместители министров или заместители министров, которые курируют в министерствах вопрос подготовки к Евро-2012.

«Решением Кабинета министров сегодня утверждено 17 национальных координаторов по вопросам транспортной инфраструктуры, в частности, аэропортов, автодорог, спортивной инфраструктуры, гостиничной сети и др.», - уточнил И.ВАСЮНИК.

Вице-премьер также пояснил, что решения о создании Координационного бюро и о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к Евро-2012 приняты, исходя из замечаний УЕФА в адрес Украины о неэффективности структур по управлению подготовкой страны к Евро-2012.

«Решение об организации Координационного бюро при Секретариате Кабинета министров мотивировано тем, что эта структура наименее зависит от политического влияния, от изменений в правительстве и от развития политической ситуации. Я хочу подчеркнуть, что никаких других субъективных причин для этого решения не было», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.

По словам вице-премьера, Национальное агентство по вопросам подготовки к Евро-2012 не могло в полной мере реализовать свои функции.

«Если бы на месте руководителя Национального агентства был не ЧЕРВОНЕНКО, а СИДОРЕНКО, КОСТЕНКО или любой другой человек с теми полномочиями, он не смог бы обеспечить эффективное выполнение функций Национального агентства», - отметил вице-премьер, подчеркнув, что, в соответствии с законом, Кабинет министров несет полную ответственность за успешную подготовку Украины к проведению в 2012 году финала чемпионата Европы по футболу.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня на заседании принял решения о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.