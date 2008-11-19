В Харькове до ЧЕ-12 создадут транспортный координационный центр

Для эффективной работы транспортной системы Харькова во время проведения матчей «Евро-2012» в городе необходимо создать координационный центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, такую точку зрения высказали сегодня во время тематического совещания в Харькове представители научно-исследовательских институтов и Минтранса Украины.

Координационный центр будет курировать работу всех транспортных служб во время проведения чемпионата, что даст возможность качественно и в срок обслуживать гостей города – футбольных болельщиков. На данном этапе уже проведено научное исследование, которое говорит о том, что посмотреть на игру приедут примерно 800 тыс. человек.

Значительный наплыв болельщиков ожидается из стран СНГ (44-81 тыс.), Западной и Центральной Европы (23-35), а также – соседних европейских стран (12-20 тыс.). Харьковчане тоже не остануться равнодушны к масштабному событию – число местных зрителей, предположительно, составит от 145 до 313 тыс. человек.

Отмечено, что эти расчеты проводились специалистами, с учетом мирового опыта. К примеру, в свое время Берлин посетили 9 млн. фанов, что в 2,7 раза больше числа аборигенов.

Анализируя перспективы проведения матча в Харькове, участники совещания пришли к выводу, что сложности могут возникнуть не столько с пребыванием и размещением болельщиков, сколько с их отбытием. Как показывает практика, 80% гостей стремятся уехать сразу же после события, и лишь 20% предпочитают сразу же отметить его, осев в местных кафе и барах.