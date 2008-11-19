Как украсть миллион из денег, выделенных на Евро-2012

Сотрудники УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской области раскрыли факт растраты 1,1 млн. грн. бюджетных средств Государственной службой автодорог Украины, в частности, ее Харьковским региональным подразделением.

Об этом УНИАН сообщил начальник УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской области Владимир ФРОЛОВ, отметив, что средства были привлечены под государственные гарантии в рамках выполнения госпрограммы подготовки к Евро-2012.

По его словам, в ходе совместной проверки УБОП и облКРУ установлено, что должностные лица Харьковского облавтодора привлекли подрядчика (одно из киевских ООО), которое в акте выполнения работ завысило их стоимость на указанную сумму.

Следственным управлением ГУ МВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств или растраты имущества (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).