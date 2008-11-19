КРУ продолжает проверку НСК «Олимпийский»

Контрольно-ревизионное управление Киева продолжает проверку Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО на пресс-конференции 18 ноября, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, результаты проверки КРУ станут известны после 19 ноября 2008 года. После завершения работы КРУ материалы работы комиссии будут переданы в Генеральную прокуратуру Украины, добавил министр.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что министерством также была осуществлена проверка законности заключения инвестиционных договоров и соответствующих дополнительных соглашений государственными предприятиями, которые отнесены к сфере управления Минсемьи, молодежи и спорта и размещены на территории НСК "Олимпийский".

В ходе проверки комиссией был выявлен ряд нарушений, допущенных государственными предприятиями при заключении инвестиционных договоров.

В частности, по данным Ю.ПАВЛЕНКО, с нарушениями были заключены инвестиционные соглашения между ГП НСК "Олимпийский" и ООО "Урал" (строительство спортивного павильона на территории "НСК"), и ООО "Строительная инвестиционная компания "ТМ" (12-этажное сооружение на территории "НСК"), а также между государственным предприятием "Атлет" и ООО "Интерспорт".

На основании отчета комиссии министерством было направлено обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность заключения договоров и осуществления строительства, сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

В свою очередь Генеральной прокуратурой Украины было опротестовано решение Киевского городского совета о передаче ООО "Урал" и ООО "Интерспорт" земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания офисно-гостинично-жилищных помещений. Также Генеральной прокуратурой было в судебном порядке обжаловано соглашение между ГП "НСК "Олимпийский" и ООО "БИК" ТМ", проинформировал министр.

Согласно информации Киевской городской государственной администрации, на сегодняшний день подготовлены проекты решений Киевсовета о рассмотрении протестов на сессии Киевсовета, добавил Ю.ПАВЛЕНКО.

Что касается соглашения между ГП "НСК "Олимпийский" и ООО "БИК" ТМ", то, по данным руководителя Минсемьи, Хозяйственным судом города Киева принято решение об определении инвестиционного соглашения и дополнительных соглашений к нему не действительными.

Ю.ПАВЛЕНКО также отметил, что в октябре этого года по решению аттестационной комиссии министерства в связи с несоответствием занимаемой должности был освобожден от должности руководителя ГП НСК «Олимпийский» Валерий БУГАЙ, который уже до этого имел два взыскания. В связи со сменой руководителя на этом государственном предприятии, согласно требованиям Хозяйственного Кодекса, была проведена ревизия. В ходе проверки, отметил Ю.ПАВЛЕНКО, был выявлен ряд грубых нарушений в использовании бюджетных средств, которые допустил прежний руководитель НСК «Олимпийский» В.БУГАЙ. В частности, по словам министра, было установлено, что в 2007 году фактически не были выполнены заактированные работы на сумму 196 730 грн. Кроме того, установлено завышение стоимости работ на сумму 98 211 грн.