Томенко предлагает провести заседание Оргкомитета по Евро-2012

Заместитель председателя Верховной Рады Украины и заместитель председателя Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Николай ТОМЕНКО обратился к премьер-министру, председателю Оргкомитета, с предложением в ближайшее время провести заседание Оргкомитета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Он обращает внимание на то, что в Украине сегодня существует по крайней мере две опасных тенденции относительно подготовки к Евро-2012. Первая - активная публичная дискуссия чиновников, каждый из которых объясняет собственную версию того, как проходит подготовка к Евро, создает серьезную проблему с достоверностью распространяемой информации. Второй проблемой, по словам Н.ТОМЕНКО, является то, что в последнее время происходит своеобразный «конкурс» максимального использования бюджетных средств, предусмотренных на Евро-2012.

Ярким примером этого он считает предложение Министерства по делам семьи, молодежи и спорта, представленное в Кабинет министров Украины, о финансировании реконструкции НСК «Олимпийский» в сумме 2 млрд. 114 млн. 726 тыс. 997 грн.

«Эта цифра вызывает много вопросов, поскольку, во-первых, министерством одобрен так называемый «концептуальный проект» и никто точно не знает, какой будет окончательная версия этого проекта. Еще больше удивляет названная сметная стоимость строительства, которая неизвестно по каким причинам увеличилась с суммы около 1,5 миллиардов до уже более 2 миллиардов гривен. Такое серьезное увеличение суммы в условиях удешевления строительных материалов в Украине вызывает очень много вопросов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

В связи с чем он предлагает безотлагательно провести заседание Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году, чтобы обсудить в целом состояние подготовки Украины к проведению Евро и ситуацию, сложившуюся с реконструкцией НСК «Олимпийский».