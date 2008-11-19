В Украине к 2012 году планируется построить около 300 гостиниц

В Украине к 2012 году для размещения участников чемпионата Европы по футболу, туристов и гостей планируется построить около 300 гостиниц за счет частных инвестиций в размере 50 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании правительства сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

«Я прошу включить в повестку дня проект распоряжения правительства об утверждении первоочередных мер по поддержке развития инфраструктуры по размещению к чемпионату Европы по футболу. Речь идет о строительстве около 300 отелей к 2012 году с общим объемом частных инвестиций около 50 млрд. грн. в ценах 2006-2007 годов», - сказал И.ВАСЮНИК.

Кроме того, вице-премьер предложил правительству также рассмотреть меры по усовершенствованию системы управления подготовкой к проведению Евро-2012.