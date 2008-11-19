В полуфинале Кубка Украины «Шахтер» встретится с «Динамо»

Вчера, 18 ноября, состоялась жеребьевка полуфиналов Датагруп - Кубка Украины, к которым пробились «Шахтер», «Динамо», «Металлист» и «Ворскла», сообщили УНИАН в информ-службе Федерации футбола Украины.

По итогам жеребьевки на этой стадии соревнований в Донецке между собой встретятся «Шахтер» и киевское «Динамо», а в другой паре в Харькове поспорят «Металлист» и полтавская «Ворскла». Напомним, что по регламенту полуфинальный раунд состоит из одного поединка. Если он закончится вничью, для определения победителя назначается дополнительная встреча на поле команды, которая играла на выезде.

Если и дополнительный матч завершится мирным итогом, соперникам придется провести два дополнительные екстра-тайма по 15 минут, а в случае необходимости и выполнить серию 11-метровых ударов.

Дата проведения матчей розыгрыша 1/2 финала Кубка Украины будет определена в декабре.