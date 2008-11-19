Сегодня зборная Украины попробует победить ”викингов” из Норвегии

Сегодня в Днепропетровске на стадионе „Арена Днепр” в 20.00 начнется товарищеский матч между национальными сборными Украины и Норвегии по футболу.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО на брифинге заявил, что организация этого матча имеет непосредственное отношение к оценке готовности города к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

По его словам, «все, что зависело от местной власти, сделано».

И.КУЛИЧЕНКО отметил, что Днепропетровск не будет привлекать к охране правопорядка во время футбольного матча спецподразделения милиции из других регионов.

Мэр отметил, что согласно требованиям УЕФА, на стадионе порядок непосредственно будут поддерживать стюарды и охрана стадиона.

На матч аккредитованы 20 журналистов из Норвегии. Количество зарубежных болельщиков, которые приедут в Днепропетровск, пока еще точно не известно. Предварительно на матч прибудет от 1 до 4 чартерных самолетов из Норвегии.

И.КУЛИЧЕНКО сообщил, что „99,9% зрителей, которые придут на матч национальных сборных Украины и Норвегии, - это местные жители”.

Мэр Днепропетровска призвал жителей города поддержать сборную и прийти на матч с норвежцами.