В Донецке к Евро-2012 построят аквапарк за 25 млн. долларов

В Донецке к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в одной из будущих фан-зон построят аквапарк «Королевское побережье» проектной стоимостью 25 млн. долларов США.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого городского совета, аквапарк будет построен в Центральном парке культуры и отдыха им. Щербакова на площади в два гектара.

Предполагаются как открытая, так и крытая аквазона, в которой смогут разместиться около 500 человек одновременно. Под прозрачным куполом диаметром 85 м, высотой 24 м будет находиться 5 больших горок и одна детская со своим бассейном, также построят волновой бассейн и бассейн-джакузи. В открытой аквазоне планируется оборудовать три большие горки, общий и детский бассейны.

Оригинален будет сам купол, проект которого разработан в Канаде: раздвижные сегменты позволят зимой открытую зону трансформировать в закрытую. Также проект предполагает наличие «реки», по которой можно плыть на плотах, различные аттракционы, пляжный берег. Кроме того, предусмотрено строительство SPA-центра и кафе.

Инвестором строительства аквапарка выступила компания «Аквадонинвест», подрядчик – симферопольская фирма «Интерстиль», субподрядчиками выступают несколько организаций, в том числе зарубежных. Инвесторы обещают, что архитектура и дизайн донецкого аквапарка будут уникальны. Проект экологически безопасный, с использованием замкнутого цикла очистки воды по современным технологиям.

Проект рассчитан на семейный отдых всех категорий граждан с приемлемой ценой билетов – 1 час развлечений для детей обойдется в 9 грн., для взрослых – 15 грн.