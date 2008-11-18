Стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» 2,2 млрд. грн.

Стоимость реконструкции национального спортивного комплекса «Олимпийский», заложенная в технико-экономическом обосновании (концептуальном проекте) работ по реконструкции стадиона, оценивается в 2 млрд. 184 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

«Сегодня в ТЭО, которое имеет комплексное положительное заключение, названа цифра 2 млрд. 184 млн. грн.», - сказал он.

При этом А.БЕРКУТА уточнил, что эта цифра может быть не окончательной. Ранее стоимость работ по реконструкции стадиона оценивалась в 1,5 млрд. грн.

По оценкам А.БЕРКУТЫ, для перекладки инженерных сетей, в том числе Прозоровского коллектора, который проходит по территории стадиона, необходимо около 300 млн. грн.

Первый замминистра считает, что в условиях кризиса генеральным подрядчиком реконструкции стадиона должна стать украинская компания. В числе строительных организаций, способных выполнить такой объем работ, он назвал «Киевгорстрой», «Укрмонолитспецбуд», «Укрстальконструкцию».

«Я за то, чтобы стадион строил украинский генподрядчик. И он способен построить его», - подчеркнул А.БЕРКУТА.

Он также отметил, что кровельные материалы и конструкции, которые будут поддерживать крышу стадиона, возможно, будут не отечественного производства.

Среди проблем, которые необходимо решить в ближайшем будущем, он отметил земельный вопрос, поскольку около 11 га земли, которой владеют пять собственников, необходимо освободить для создания возможности эвакуации зрителей со стадиона и развития инженерной инфраструктуры.

«Мы будем советоваться и анализировать инвестдоговоры. Если все законно, то все законным путем и будет решаться», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 19 ноября планирует рассмотреть и утвердить концептуальный проект (технико-экономическое обоснование - ТЭО) реконструкции НСК «Олимпийский».

Напомним, в конце октября концептуальный проект реконструкции «Олимпийского», разработанный немецкой компанией GMP, был одобрен архитектурно-градостроительными советами Министерства регионального развития и строительства и Киевской городской госадминистрации.