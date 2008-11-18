”Шахтер” требует расследовать инцидент с избиением болельщиков

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) требует от донецкой милиции расследовать инцидент с избиением болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном заявлении клуба, распространенного его пресс-службой.

В заявлении отмечается, что 15 ноября, во время матча молодежных составов ФК "Шахтер" (Донецк) и ФК "Динамо" (Киев), произошло столкновение работников милиции с фанами "Шахтера", "в результате которого целый ряд болельщиков получил достаточно серьезные травмы, многие вынуждены были обратиться за помощью к медикам".

"Руководство ФК "Шахтер" выражает свою озабоченность по поводу происшедшего. Никогда ранее у наших фанов не возникало подобных проблем", - подчеркивается в заявлении.

ФК "Шахтер" обращается к руководству донецкой милиции с просьбой дать оценку действиям сотрудников МВД во время матча и ответить, "насколько правомерным было использование при этом спецсредств - резиновых дубинок и газа".

"Если болельщики что-то нарушили, то они должны нести наказание, но только согласно букве закона", указывается в заявлении.

ФК "Шахтер" также акцентирует, что результатом инцидента стал протест около 800 болельщиков, которые не пришли на матч основных составов "Шахтера" и "Динамо" 16 ноября.

"ФК "Шахтер" настойчиво требует, чтобы инцидент был тщательно расследован, чтобы ему была дана правовая оценка, а виновные понесли адекватное наказание. "Шахтер" никогда не давал своих болельщиков в обиду, и впредь будет придерживаться такого же принципа", подчеркивается в заявлении.