Федьдман будет лоббировать Харьков для предоставления городу статуса основного к Евро-2012

Депутатское объединение «За Харьков!» будет лоббировать интересы столицы Слобожанщины относительно предоставления ей статуса основного города проведения Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на пресс-конференции в Харькове народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), однин из инициаторов создания депутатского объединения «За Харьков!» в Верховной Раде Украины.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что Харьков сегодня является одним из наиболее подготовленных городов Украины для проведения игр финальной часть Чемпионата Европы по футболу 2012 года. По словам бютовца, здесь успешно идет процесс создания объектов инфраструктуры, город является инвестиционно привлекательным, поэтому депутаты справедливо отстаивают его интересы относительно Евро-2012.

«Харьков готов к тому, чтобы стать городом, где будет проходить Евро-2012, и мы будем депутатским объединением «За Харьков!» лоббировать этот вопрос», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Депутат отметил, что будет лично встречаться с должностными лицами в Украине, отвечающими за подготовку к Евро-2012. Он также сообщил, что планируется проведение круглого стола, на котором будут обсуждены вопросы подготовки Харькова к Евро-2012 и определены задачи и пути достижения цели.

А.ФЕЛЬДМАН считает, что в данном вопросе успех полностью возможен, если удастся как можно скорее объединить усилие политиков, бизнесменов и власть.

Как сообщал УНИАН, в начале октября с.г. А.ФЕЛЬДМАН обратился с письмом к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, президенту Федерации футбола Украины Григорию СУРКИСУ, председателю Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Евгению ЧЕРВОНЕНКО, министру Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрию ПАВЛЕНКО и вице-премьер-министру Украины Ивану ВАСЮНИКУ с просьбой предоставить Харькову статус основного города для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.