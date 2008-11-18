Как быстрее строить стадион (польский опыт)

Вроцлав стал третьим городом в Польше, где установлена специальная веб-камера, через которую можно наблюдать за темпами строительства нового стадиона к Евро-2012.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Польше сообщили в компании PL 2012, которая координирует работы по подготовке к чемпионату Европы по футболу 2012 года в этой стране.

На данном этапе на месте строительства проводятся подготовительные работы.

«В месте, где будет построена вроцлавская арена, продолжаются работы по уборке мусора, вырубке деревьев и выравниванию территории», - сообщили в компании.

В PL 2012 сообщили, что в декабре этого года будет объявлен победитель тендера по строительству стадиона. Новая спортивная арена должна быть готова к 2011 году.

Веб-камера работает в режиме реального времени.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября веб-камера с видом на строительство Национального стадиона была установлена в Варшаве, а первым городом, установившем такую камеру, стал Краков.

По данным PL 2012, в ближайшее время аналогичные камеры установят в Гданьске, Познани и Хожуве.