Правительство ожидает начала строительства стадиона во Львове

В Кабинете министров Украины ожидают, что 19 ноября во Львове начнется строительство стадиона к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК на заседании в Киеве Межведомственной антикризисной группы по реконструкции НСК “Олимпийский”.

“По Львову все формальные процедуры для начала работ пройдены, сейчас проходит согласование региональным представителем Министерства строительства документов на начало строительства, и мы ожидаем, что в среду (19 ноября - УНИАН) будут начаты реальные физические работы по строительству львовского стадиона”, - сказал И.ВАСЮНИК.

Он также сообщил, что согласно графику строительство должно быть завершено до конца 2010 года.

Со своей стороны, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС отметил, что начало строительства стадиона станет свидетельством того, что в городе понимают кризисное состояние, в котором находится подготовка чемпионата. Однако сегодня Г.СУРКИС не может сказать, "что Львов в полной мере понял это".

“Львов должен сделать все зависящее от него, чтобы продемонстрировать экспертам УЕФА, что они в сжатые сроки догонят тот поезд (подготовки к Евро-2012 – УНИАН), который набирает скорость. Но для того чтобы его догнать, у Львова может не быть шансов, если они не будут заниматься 24 часа в сутки этим вопросом”, - подчеркнул президент ФФУ.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября решением Министерства экономики Львову было предоставлено право на подписание соглашения на правах единственного исполнителя для строительства стадиона с ОАО «Проектно-строительное предприятие «Азовинтекс». Со стороны генерального подрядчика соглашение уже подписано. Для подписания соглашения со стороны Управления капитального строительства города осуществляется ряд необходимых формальных процедур.