Реконструкция НСК “Олимпийский” будет стоить 1,5-2 млрд. грн.

Реконструкция Национального спортивного комплекса “Олимпийский” к Чемпионату Европы по футболу в 2012 году будет стоить государственному бюджету Украины от 1,5 до 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК во время заседания Межведомственной антикризисной группы по реконструкции спорткомплекса.

"Предварительная сметная стоимость работ по стадиону составляла 1,5 млрд. грн., а в ходе подготовки конечных проектных решений она может колебаться до 2 млрд. грн.”, - сказал И.ВАСЮНИК.

По его словам, такая сметная стоимость отвечает тенденциям на строительство или реконструкцию такого рода спортивных сооружений.

Как сообщал УНИАН, технико-экономическое обоснование реконструкции НСК “Олимпийский” правительство должно утвердить на своем заседании 19 ноября. Все строительные работы по подготовке стадиона к Евро-2012 финансируются из государственного бюджета Украины.