Генподрядчика по НСК “Олимпийский” определит правительство

Генеральный подрядчик по реконструкции Национального спортивного комплекса “Олимпийский” к Евро-2012 будет определен правительством без проведения тендера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК во время заседания Межведомственной антикризисной группы по реконструкции спорткомплекса.

“Думаю, что наиболее правильным решением, в том числе и которое будет ответом на определенные кризисные тенденции, имеющиеся в украинской экономике, таким генподрядчиком должна быть украинская строительная организация”, - сказал И.ВАСЮНИК.

В то же время он не назвал возможных претендентов, отметив, что “организаций, которые могут справиться с таким масштабным объектом, в Украине немного, поэтому на заседании правительства такое решение будет принято”.

Со своей стороны, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС высказал предположение, что генподрядчиком может стать холдинговая компания “Киевгорстрой”, которая проводила демонтажные работы на стадионе.

“Не секрет, что сегодня все работы по демонтажу выполнял холдинг "Киевгорстрой“, поэтому, возможно, он является одним из претендентов на то, чтобы в постоянном режиме заниматься уже конкретной фазой, связанной с реконструкцией «Олимпийского» стадиона”, - сказал Г.СУРКИС.

Отвечая на вопрос о возможном участии зарубежной компании в строительных работах на НСК, он отметил, что реконструкция должна быть проведена в очень сжатые сроки, а главное - Украина может справиться своими силами.

“Есть сегодня, возможно, желание у кого-то и в этом вопросе поставить под сомнение собственные возможности, но сейчас, во время экономического кризиса, нужно поддерживать собственного производителя”, - подчеркнул президент ФФУ.