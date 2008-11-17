В Харькове появились программы подготовки районов к Евро-2012

В соответствии с поручением Харьковского городского головы Михаила ДОБКИНА районными в городе Харькове советами разработаны районные целевые программы по подготовке и проведению Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, в восьми районах данные программы уже утверждены, а в одном этот вопрос будет рассмотрен на сессии районного совета 21 ноября.

Основным заданием районных программ является приведение в надлежащее состояние фасадов домов, реконструкция внутриквартальной улично-дорожной сети, благоустройство территории, прилегающей к домам и сооружениям, которые расположены по маршрутам движения участников и гостей чемпионата.

На это время все программы находятся на рассмотрении и согласовании городских экспертов по вопросам реализации требований УЕФА.