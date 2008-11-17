В пресс-центре «Донбасс Арены» готовы кабины для переводчиков

На «Донбасс Арене» близятся к завершению работы по строительству пресс-центра, рассчитанного на 180 журналистов – уже готовы кабины для переводчиков и помосты для теле- и фотооборудования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе стадиона, также на наклонной центральной части ньюзрума сооружены ступеньки.

Тренеры и футболисты – главные действующие лица пресс-конференций, будут подходить к столу с двух сторон. В настоящее время будущий ньюзрум и коридоры, которые ведут в конференц-зал, оштукатуриваются и расчищаются от строительного мусора.

Несколькими днями ранее на будущей пятизвездочной арене ФК «Шахтер» в энергоцентре, расположенном в северной части парковой территории, запустили автоматизированную котельную мощностью 7 мегаватт.

Здесь же, в энергоцентре, установлено и холодильное оборудование, благодаря которому на «Донбасс Арене» будут создаваться комфортные климатические условия.