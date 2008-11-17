Мирча Луческу: судейство в матче с Динамо было на уровне Лиги чемпионов

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ считает, что судейство в матче 15-го тура Чемпионата Украины по футболу «Шахтер» - «Динамо» 16 ноября в Донецке соответствовало уровню Лиги чемпионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУЧЕСКУ заявил на послематчевой пресс-конференции.

«Судейство, хочу сказать, было уровня Лиги чемпионов. Командам давали играть, не было лишних свистков», - сказал тренер «горняков».

М.ЛУЧЕСКУ подчеркнул, что «Шахтер» «добыл очень важные 3 очка и они даже важнее того, что мы обыграли именно «Динамо».

По мнению наставника «Шахтера», «нам сегодня помогли грамотные действия и плюс полная самоотдача с первой до последней минуты матча».

Одновременно М.ЛУЧЕСКУ указал, что «то же самое было и со стороны «Динамо».

«Скажу честно, это, наверное, первая игра в чемпионате Украины за все годы моей работы здесь, которую можно сопоставить с уровнем Лиги чемпионов», - отметил М. ЛУЧЕСКУ.

По его мнению, «горняки» «заслужили результат, с которым закончилась игра».

«Будем надеяться, что в таком же режиме команда будем играть дальше, непосредственно в матче со Львовом и потом с Базелем», - заключил главный тренер «Шахтера».

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Донецке «Шахтер» выиграл со счетом 1:0 матч 15-го тура Чемпионата Украины по футболу у киевского «Динамо». На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Юрий СЕМИН уверенно заявил, что «Шахтер» забил гол из офсайда (положения «вне игры»). Игру обслуживала бригада арбитров со Швеции во главе с Петером ФРОЙДФЕЛЬДТОМ.