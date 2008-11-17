Результаты 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

10:17, 17 ноября 2008
Футбол 2012
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Металлург возвращается на вторую строчку

Одинаковыми ничьими завершились последние матчи 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Днепр - Заря 1:1 (Лисицкий 9 - Райчевич 10)

Металлист - ФК Харьков 1:1 (Коэльо 11 - Платон 30)

Напомним, что раньше состоялись матчи:

Арсенал - Металлург Д 0:1 (Аракелян 75)

Шахтер - Динамо 1:0 (Виллиан 34)

Ильичевец - Таврия 3:3 (Ярошенко 16 пен., Сытник 18, Кривошеенко 37 пен. - Донец 42, Идахор 60, Маркович 70)

Ворскла - Кривбасс 0:0

ФК Львов - Карпаты 2:4 (Федорчук 10, Г.Баранец 22 - Кузнецов 41, Кожанов 57, Худобяк 65, Кополовец 79)

Металлург З - Черноморец 1:3 (Алозие 90+1 - Корытько 55, Косырин 68, 78)

Турнирное положение

1 Динамо - 37

2 Металлург Д - 32

3 Металлист - 31

4 Ворскла - 27

5 Шахтер - 25

6 Днепр - 24

7 Металлург - 23

8 Заря - 21

9 Карпаты - 18

10 Черноморец - 17

11 Кривбасс - 15

12 Ильичевец - 12

13 Арсенал - 11

14 Таврия - 11

15 ФК Харьков - 9

16 ФК Львов - 9

 

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