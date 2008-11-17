Результаты 15-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлург возвращается на вторую строчку

Одинаковыми ничьими завершились последние матчи 15-го тура Чемпионата Украины по футболу Днепр - Заря 1:1 (Лисицкий 9 - Райчевич 10) Металлист - ФК Харьков 1:1 (Коэльо 11 - Платон 30) Напомним, что раньше состоялись матчи: Арсенал - Металлург Д 0:1 (Аракелян 75) Шахтер - Динамо 1:0 (Виллиан 34) Ильичевец - Таврия 3:3 (Ярошенко 16 пен., Сытник 18, Кривошеенко 37 пен. - Донец 42, Идахор 60, Маркович 70) Ворскла - Кривбасс 0:0 ФК Львов - Карпаты 2:4 (Федорчук 10, Г.Баранец 22 - Кузнецов 41, Кожанов 57, Худобяк 65, Кополовец 79) Металлург З - Черноморец 1:3 (Алозие 90+1 - Корытько 55, Косырин 68, 78) Турнирное положение 1 Динамо - 37 2 Металлург Д - 32 3 Металлист - 31 4 Ворскла - 27 5 Шахтер - 25 6 Днепр - 24 7 Металлург - 23 8 Заря - 21 9 Карпаты - 18 10 Черноморец - 17 11 Кривбасс - 15 12 Ильичевец - 12 13 Арсенал - 11 14 Таврия - 11 15 ФК Харьков - 9 16 ФК Львов - 9

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