Юрий Семин: ”Шахтер” забил гол из офсайда

Главный тренер ФК «Динамо»(Киев) Юрий СЕМИН считает, что в матче 15-го тура Чемпионата Украины по футболу в Донецке «Шахтер» забил гол из офсайда (положения «вне игры»).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.СЕМИН заявил на послематчевой пресс-конференции.

«Офсайд был стопроцентный», - сказал Ю СЕМИН.

Он отметил, что «матч был очень интересным и напряженным». «Мы играли хорошо, но не всегда хорошая игра приносит результат», - указал наставник «Динамо».

По его мнению, динамовцы допустили «одну единственную ошибку, которая обернулась поражением».

«Мы пытались заменами обострить игру, но свои моменты не использовали», - заключил Ю.СЕМИН.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Донецке «Шахтер» выиграл со счетом 1:0 матч 15-го тура Чемпионата Украины по футболу у киевского «Динамо». Игру обслуживала бригада арбитров из Швеции во главе с Петером ФРОЙДФЕЛЬДТОМ.